Juazeirense começa a vender ingressos para semi contra o Bahia

Cancão de Fogo não tem desfalques para o primeiro jogo do confronto, sábado (17), às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro

De volta à semifinal do estadual após duas temporadas, a Juazeirense chega com motivação para buscar uma final inédita do Baiano. A vaga na decisão passa por eliminar o Bahia, que, por ter feito melhor campanha, joga por dois resultados iguais. Vantagem esta que o Cancão quer começar a reverter já no jogo de ida, sábado (17).

Os ingressos para a partida começam a ser vendidos de forma antecipada nesta quarta-feira (14) nas bilheterias do estádio Adauto Moraes, com arquibancada no valor de R$ 25. No dia do jogo, no entanto, o valor sobe para R$ 50. Como tem feito ao longo da competição, o clube mantém a promoção para as mulheres: as primeiras 300 que comprarem ingresso pagam R$ 15 - no sábado (17), este ingresso promocional passa para R$ 30.

Para a decisão, o técnico Zaluar tem todo o elenco à disposição. De fora da última partida da primeira fase, todos por suspensão, Tigre, Deca e Salatiel voltam à equipe. “Agora é encarar essa semifinal. A Juazeirense tem um jeito de jogar, já mostrou isso ao longo do campeonato. É uma decisão de 180 minutos. Nós temos que, acima de tudo, não cometer erros”, disse.