Juazeirense e Salgueiro ficam no 1x1 pelo pré-Nordestão 2019

Partida de volta acontece na quarta (25), no interior pernambucano

Juazeirense e Salgueiro ficaram no 1x1 no primeiro jogo da seletiva para a Copa do Nordeste 2019, nesta quarta (18), em Juazeiro. O jogo de volta será na quarta, dia 25, em Salgueiro. Quem vencer, fica com a vaga. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.



O time da casa mal pegou na bola e já teve que buscá-la no fundo do gol. Logo a 1 minuto, William Lira fez 1x0, de cabeça. Mas a recuperação também foi rápida. Aos 4, Jussimar empatou para o Cancão. Melhor no jogo, a Juazeirense teve várias chances de virar, principalmente, com o meia Juninho Tardelli e o atacante Rayllan.



Na volta do intervalo, Rayllan tentou cobrando falta, de longe, mas a bola passou por cima. Mesmo com o Cancão pressionando, a melhor chance foi do Salgueiro, aos 43. Mas o pênalti batido por William Lira parou na trave do goleiro Tigre. Os jogadores do Cancão reclamaram bastante com a arbitragem ao final da partida, por conta de um gol anulado de Rayllan e três penalidades que o juiz não teria marcado.