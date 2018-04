Juazeirense encara o Salgueiro por vaga na Copa do Nordeste 2019

Partidas contra pernambucanos acontecem nos dias 18 e 25 deste mês

A Juazeirense terá um compromisso importante na próxima semana. Quatro dias após enfrentar o Confiança, em casa, na estreia da Série C, o Cancão de Fogo recebe o Salgueiro pela fase preliminar da Copa do Nordeste 2019. O duelo foi definido nesta segunda (9), após sorteio na CBF.

A primeira partida contra os pernambucanos acontece no dia 18, em Juazeiro, ainda com horário a definir. A volta, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, será no dia 25. O classificado entrará na fase de grupos do Nordestão. Os outros confrontos da fase preliminar são River-PI ou Parnahyba-PI x Sampaio Corrêa, Confiança x América-RN e Campinense x CRB.

Já estão classificados para a fase de grupos da competição Bahia, Vitória, Náutico, Santa Cruz, Ceará, Fortaleza, CSA, Moto Club, ABC e Botafogo-PB, além dos campeões sergipano (Sergipe ou Itabaiana) e piauiense (River ou Altos).