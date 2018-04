Juazeirense estreia com derrota em casa na Série C

Time baiano perdeu do Confiança

A Juazeirense começou mal a caminhada no Brasileiro da Série C. Sábado (14), a equipe estreou na competição com derrota por 1x0 diante do Confiança no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pelo grupo A. O único gol da partida foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo, pelo meia Everton Santos.

O time baiano ainda lutou para buscar o empate e criou boas oportunidades com Salatiel e Juninho Tardelli, mas o placar continuou o mesmo até o apito final.

O próximo compromisso do Cancão de Fogo será quarta-feira (18), contra o Salgueiro, jogo de ida da pré-Copa do Nordeste 2019, novamente no Adauto Moraes. Pela Série C, a equipe volta a atuar no dia 22, às 16h, diante do ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal.

Os outros dois jogos realizados no sábado foram pelo grupo B: Tupi 1x0 Tombense e Botafogo-SP 1x1 Bragantino.