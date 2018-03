Juiz publica sentença em versos e prosa para decidir posse de sanfona na Bahia

Leia na íntegra

O juiz Teomar Almeida de Oliveira, da Vara Criminal de Senhor do Bonfim, a ‘capital baiana do forró’ – a 375 quilômetros da capital Salvador -, decidiu em versos e rimas quem é o dono de uma sanfona disputada por dois músicos. ‘Nivaldo, o direito é seu, como fiel depositário/Visto seu opositor não ter provado o contrário’, escreveu o magistrado.

As informações sobre a sentença-poema foram divulgadas pelo site jurídico Migalhas. A decisão foi publicada no dia 23 de março deste ano. Em dez estrofes, Teomar descreveu a demanda insólita dos litigantes pela sanfona que foi apreendida em uma ação de disputa pela posse. O instrumento havia sido roubado três anos antes.

O autor da ação acusou Nivaldo. O magistrado ordenou a apreensão do instrumento enquanto o processo seguia adiante. Ao final da querela, quando exibiu à Justiça documento de comprovação da compra da harmônica, Nivaldo foi declarado seu legítimo dono.

LEIA A SENTENÇA NA ÍNTEGRA:



Nesses termos, da lavra do magistrado Teomar: ‘Não sei quem é o proprietário/Mas possuidor do melhor documento (fls 62)/É presumido o signatário/Dono daquele instrumento/Ficando com o direito/De recebê-lo no peito como fiel depositário’



O CORREIO tentou contato com o magistrado, mas não obteve sucesso até o momento da publicação dessa reportagem.