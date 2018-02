Julgamento do Ba-Vi é dissecado no podcast #26

Jornalistas do CORREIO debatem sobre legislação, provas, estratégias de defesa e possíveis punições dos envolvidos

Não se fala de outra coisa no meio esportivo na Bahia e o Bate-Pronto Podcast não poderia ser exceção. O julgamento dos eventos ocorridos no Ba-Vi do domingo, dia 18, no Barradão, ocorre na terça (27), no Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD/BA) com muitas possibilidades de punição a jogadores de Bahia e Vitória, ao Leão com entidade e membros de sua comissão técnica e corpo dirigente. Os jornalistas do CORREIO Ivan Dias Marques e Vitor Villar recebem os também jornalistas da casa Osmar 'Marrom' Martins e Alexandre Lyrio, tricolor e rubro-negro, respectivamente, para debater sobre as nuances do caso, com opiniões, embasamento jurídico e um exercício de 'futurologia' sobre a possíveis punições. Não percam!

Ouça agora clicando no player abaixo ou faça o download para ouvir quando quiser:

Bate-Pronto Podcast 26



1º Bloco - Julgamento da Briga

Opinião de Marrom e Alexandre: Início aos 05:00

Futebol como 'atenuante' de crimes comuns: Início aos 09:00

Posicionamento das diretorias e de torcedores: Início aos 13:40

Ba-Vi reduziu a pressão sobre Guto?: Início aos 20:40

Julgados e regras: Início aos 27:12

'Crime' mal feito?: Início aos 30:16



2º Bloco - Julgamento do Vitória e envolvidos no encerramento do jogo



Julgados e regras 2: Início aos 34:51

Inclusão de terceiros no processo: Início a 48:22

Comos erá o julgamento: Início a 55:13

Futurologia - quais serão as penas?: Início a 57:49

Como o Vitória tem se portado pós-Ba-Vi: Início a 1:17:57

3º Bloco - Perguntas dos seguidores: Início a 1:09:09

Trilha desta edição: João Bosco - Linha de Passe



