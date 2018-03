Julgamento do Ba-Vi em segunda instância será na sexta-feira (9)

Tribunal Pleno do TJD-BA, composto por nove auditores, revisará sentenças

O julgamento em segunda instância dos eventos do Ba-Vi do dia 18 de fevereiro já tem data marcada: esta sexta-feira (9), às 18h, no Palácio dos Esportes, na Praça Castro Alves.

Na sessão, o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia (TJD-BA), composto por nove auditores, vai rever todas as decisões da primeira instância, tomadas em julgamento na última terça-feira (27). O pedido foi do procurador-geral Ruy João, que ingressou com um recurso na última sexta-feira (2).

Entre os pedidos da procuradoria está o de rever a decisão de condenar o Vitória pelo encerramento antecipado da partida com multa de R$ 100 mil. Na visão de Ruy João, o rubro-negro fez por onde ser aplicada a pena de exclusão do Campeonato Baiano, previsto no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Vitória e Bahia também entraram com recursos em relação às penas dos seus atletas punidos por conta da briga generalizada no Ba-Vi. O efeito suspensivo, que libera Kanu, Yago, Denílson, Rhayner (do Vitória), Edson, Rodrigo Becão (do Bahia) para jogar já foi concedido pelo tribunal.

O tricolor também entrou com um recurso para que seja considerado terceiro interessado no julgamento, podendo assim argumentar contra o Vitória e apresentar provas. O pedido foi negado pela primeira instância.