Julgamento dos brigões do Ba-Vi é hoje, no STJD

Julgamento está agendado para acontecer a partir das 10h

Os rubro-negros Kanu, Yago, Rhayner e Denílson e os tricolores Edson e Rodrigo Becão serão julgados nesta sexta-feira (6) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, por terem brigado durante o primeiro Ba-Vi do ano, dia 18 de fevereiro, no Barradão. A sessão está agendada para iniciar às 10h.

Outro que estará sob julgamento é o técnico Vagner Mancini, suspenso com cinco jogos por “conduta contrária à ética ou à disciplina” - ter autorizado o zagueiro Bruno Bispo a forçar a expulsão que acabaria o clássico aos 34 minutos do segundo tempo.

No julgamento realizado no Pleno do TJD-BA, Kanu foi condenado a 11 jogos de gancho, 90 dias de suspensão e multa de R$ 75 mil. Yago, Rhayner e Denílson receberam pena de oito jogos de suspensão, assim como Rodrigo Becão e Edson.

O STJD é a última instância da Justiça Desportiva no Brasil. Ou seja, a decisão tomada pelo tribunal é soberana. As punições podem ser mantidas, ampliadas ou reduzidas.