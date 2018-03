Júlio Cocielo se casa com Tatá Estanieck em Punta Cana

Ele é um dos maiores youtubers do Brasil, dono de um canal com mais de 16 milhões de inscritos

Depois de Whindersson Nunes e Luisa Sonza, chegou a vez de mais um casal de youtubers subir ao altar. Tata Estaniecki e Júlio Cocielo se casaram no sábado (24), em uma cerimônia luxuosa em Punta Cana, na República Dominicana.

O casório aconteceu no resort Barceló Bávaro Palace em um evento para 80 convidados. A festa, contudo, está prevista para durar quatro dias e deve se estender até terça-feira (27). Para completar, daqui a um mês, o casal terá uma segunda cerimônia – agora, numa igreja, em São Paulo (SP).

Cocielo é dono do quatro maior canal brasileiro no Youtube, com mais de 16 milhões de inscritos. Ele só fica atrás dos canais Kondzilla, do canal do próprio Whindersson Nunes e do de Felipe Neto. A noiva, por sua vez, tem um canal com 1,3 milhão de inscritos.

A cerimônica aconteceu em Punta Canta (Foto: Reprodução/Instagram)

Em seu perfil no Instagram, Cocielo fez uma declaração à esposa. “Eu nasci pra te amar além do que as palavras e os gestos podem explicar, sua felicidade dia após dia eu vou conquistar, vou te admirar, me inspirar, me orgulhar, e se algo apertar, como eu sempre te digo, já estamos espertos, respira fundo que no fim vai dar tudo certo! E já deu! Você é tudo pra mim, vida”, escreveu.

O vestido que Tatá usou na cerimônia de sábado foi feito pela estilista Carol Hungria, especializada em noivas. Em seu Instagram, Carol explicou que o modelo conta com um bordado feito à mão exclusivo. “(...)Desenvolvemos para ela com referência de arabescos, folhagens e galhos, combinado com uma renda francesa trabalhada com esse mesmo bordado para resultar em um visual bem impactante”.

Tatá usou um vestido da estilista Carol Hungria (Foto: Reprodução/Instagram)

Entre os padrinhos, estavam o também youtuber Felipe Castanhari, a blogueira Bruna Unzueta e o cantor DH, além do apresentador Celso Portiolli.

Em setembro do ano passado, Cocielo pediu Tatá em casamento em uma viagem pela Grécia e fez um vídeo contando os bastidores do momento. O vídeo chegou a viralizar nas redes sociais e alcançou 8,4 milhões de visualizações.