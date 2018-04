Jurassic World: Reino Ameaçado tem dinossauro assustador; trailer

Novo filme da franquia é dirigido pelo espanhol Juan Antônio Bayona, do terror O Orfanato; estreia no Brasil será em 21/6





Jurassic World: Reino Ameaçado ganhou um novo trailer e nele um novo dinossauro modificado geneticamente promete ser um predador assustador. O longa-metragem, o segundo da franqui estrelado por Chirs Pratt (Guardião das Galáxias) e Bryce Dalas Howard, tem previsão de estreia para 21 de junho no Brasil.

O filme, dirigido pelo conceituado espanhol Juan Antonio Bayona (O Orfanato) segue do ponto onde o anterior Jurassic World (2015), que faturou mais de US$ 1,6 bilhão em todo o mundo, parou: mostra o parque temático dos dinossauros abandonado por quatro anos. A missão da dupla é resgatar alguns animais antes que um vulcão destrua tudo no local e coloque os animais na linha de extinção novamente.

Em entrevista ao Entertainment Weekly, Antonio Bayona explicou como o Jurassic Park original, dirigido por Steven Spielberg, em 1993, o afetou. "Eu lembro perfeitamente do que senti que estava presenciando um momento histórico no no cinema. Acreditei que a partir daquele momento tudo o que você poderia imaginar, por mais louco que fosse, seria possível de ver na tela de uma forma realista”, diz o diretor responsável por filmes como Sete Minutos Depois da Meia-Noite (2016) e O Orfanato (2007).

Bayona também contou detalhes da trama. "Na primeira metade você tem um filme inteiro de dinossauros na ilha, então você tem o que espera de um filme da franquia Jurassic Park. Na segunda metade o filme muda totalmente de ambiente, ficando com mais suspense, aterrorizante, claustrofóbico e até um pouco gótico, o que eu adoro".

Confira o trailer: