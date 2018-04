Júri de Cannes vai ter maioria feminina, com cinco mulheres e quatro homens

Presidido por Cate Blanchett, comitê terá ainda Kristen Stewart, Léa Seydoux, Ava DuVernay e Khadja Nin. Evento acontece de 8 a 19/5, na França



O júri do Festival de Cinema de Cannes, presidido pela atriz australiana Cate Blanchett, será este ano majoritariamente feminino, com cinco mulheres e quatro homens, com destaques para as presenças das atrizes Kristen Stewart e Léa Seydoux.

A atriz francesa Lea Seydoux (foto/divulgação)

A diretora e roteirista americana Ava DuVernay e a cantora Khadja Nin, do Burundi, completam a representação feminina.

Os quatro homens que vão integrar o júri que define o vencedor da Palma de Ouro são o ator chinês Chang Chen e os diretores russo Andrei Zviaguintsev, canadense Denis Villeneuve e francês Robert Guédiguian.

A atrz americana Kristen Stewart (foto/divulgação)

O júri representa sete nacionalidades de cinco continentes, destaca um comunicado divulgado pela organização do Festival de Cannes, que acontecerá de 8 a 19 de maio.