Justiça absolve vendedor preso há 6 meses por engano em São Paulo

Policiais prenderam jovem de 19 anos alegando roubo de moto

A Justiça absolveu o vendedor Vinícius Duarte de Barros, 19 anos, após o jovem ficar seis meses preso por engano no Centro de Detenção Provisória (CDP) Belém I, em São Paulo, sob acusação de roubo de uma motocicleta junto com um adolescente.

De acordo com informações do G1, a prisão ocorreu em 3 de setembro de 2017, na Rua Inácio Manuel Tourinho, no Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. No cárcere, ele compôs 15 músicas sobre sua detenção.

Na última quinta-feira (1°), o juiz Marcelo Matias Cherubini, da 10ª Vara Criminal decidiu absolver o rapaz após acatar os fundamentos apresentados pela defesa do réu, considerando a materialidade do roubo da motocicleta, mas desconsiderou a autoria do crime por parte de Vinícius.