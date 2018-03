Justiça alemã deve decidir se ex-presidente da Catalunha será extraditado para Espanha

Carles Puigdemont e outros 12 independentistas foram indiciados, na sexta-feira (23), por "rebelião"

O ex-presidente da Catalunha Carles Puigdemont comparecerá, nesta segunda-feira (26), a uma audiência com um juiz na Alemanha, que deve decidir sobre uma extradição para a Espanha por "rebelião". A detenção de Puigdemont no país, depois de atravessar a fronteira com a Dinamarca, provocou grandes manifestações de independentistas em Barcelona.

"O tribunal estabelecerá com base em documentos entregues pelo Reino da Espanha se a entrega de Puigdemont às autoridades espanholas tem base jurídica", explica a nota da Promotoria, sem entrar em detalhes.

A Justiça espanhola indiciou o ex-presidente catalão e outros 12 independentistas por "rebelião", na sexta-feira (23), além de emitir seis ordens de detenção.

Puigdemont retornava da Finlândia para a Bélgica — onde mora desde que fugiu da Espanha após a frustrada declaração de independência da Catalunha em 27 de outubro — quando foi preso na Alemanha.

O advogado do ex-presidente, Jaume Alonso Cuevillas, afirmou, nesta segunda, que "entre hoje e amanhã" saberão se o ex-presidente deve permanecer na prisão enquanto tramita a ordem europeia.

— Sou prudente e penso que existem muitos elementos para ser otimista, mas temos de ser prudentes, porque enfrentamos uma situação muito delicada. É muito provável que não deixem que ele saia da Alemanha.

Após a notícia da detenção de Puigdemont, várias manifestações foram organizadas em Barcelona e terminaram, no domingo (25) à noite, com distúrbios que deixaram 92 pessoas feridas, incluindo 23 policiais, de acordo com os serviços de emergências da região.