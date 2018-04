Justiça decreta prisão preventiva de aluno acusado de balear colega 

Estudante permanece internado no Hospital Geral Roberto Santos

O estudante Rafael Santos Gabriel, 19 anos, acusado de balear o também estudante Felipe Santos de Jesus, de 20 anos, durante uma briga generalizada que começou no pátio do Colégio Estadual Pedro Calmon, no bairro de Armação, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O pedido foi feito na quarta-feira (4), no Plantão Judiciário, pela delegada Rogéria Araújo, titular da 9ª Delegacia (Boca do Rio), que investiga o caso.

Felipe permanece internado no Hospital Geral Roberto Santos, depois de ser ferido no abdômen por um disparo efetuado por Rafael, que já responde a um processo na Terceira Vara de Tóxicos de Salvador, por tráfico de drogas.Felipe chegava para a aula e foi ferido na porta da escola.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) lamentou o fato e informou que o estudante foi atingido fora da escola. "A secretaria esclarece, ainda, que a direção da escola acionou, imediatamente, o Serviço Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro ao estudante atingido. O mesmo foi conduzido ao hospital por populares antes da chegada da ambulância, foi atendido e não corre perigo". A Polícia Civil investiga o ataque.

Em oito dias esse é o terceiro caso de violência registrado em escolas estaduais da capital. No dia 27 de março, um estudante foi baleado na cabeça após sair do Colégio Estadual Getúlio Vargas - antigo Carneiro Ribeiro Filho -, na Ladeira da Soledade. Um dia depois, 28 de março o pescador Manoel do Espírito Santo, 39 anos, foi morto a tiros dentro de um carro - modelo Fox, placa OZS 0269, com licenciamento de Salvador -, em frente ao Colégio Estadual Duque de Caxias, na Avenida Lima e Silva, principal do bairro da Liberdade.

A Polícia Civil pediu ajuda da população para ter informações sobre o paradeiro do estudante. As informações podem ser passadas, de forma anônima, pelo Disque Denúncia (3235-0000) ou pelos telefones da 9ª Delegacia (3116-1767 ou 3116-1765).