Justin Bieber pode lançar CD com músicas gospel

Jornal britânico afirma que cantor se aproximou da igreja e está compondo sobre espiritualidade

O último álbum de Justin Bieber, Purpose, foi lançado em 2015 e, desde então, o cantor tem ficado longe dos holofotes. Porém, segundo o jornal britânico The Sun, esse hiato tem previsão para acabar, pois Bieber estaria trabalhando em um álbum com músicas gospel.

O artista tem frequentado, há alguns anos, a igreja Hillsong Church, todas as semanas. Uma fonte próxima a ele disse ao The Sun: "Justin está criando músicas que realmente refletem o momento que ele está vivendo em termos de espiritualidade. Ele sempre foi religioso, mas nos últimos dois anos ele se aproximou mais da igreja Hillsong e mudou sua vida inteira. Ele é uma pessoa completamente diferente agora".



Relembre um dos últimos sucessos do cantor:







A fonte diz ainda que ele ficou sem vontade de gravar músicas após Purpose, mas que colegas da igreja o fizeram se envolver com a música novamente.



"Há temas chave sobre amor e redenção nas faixas que ele já criou até agora. Vai realmente surpreender alguns fãs", continou a fonte. Entretanto, o álbum deve sair apenas no fim deste ano ou no começo de 2019.



Em outubro de 2017, Bieber cancelou alguns shows da turnê mundial Purpose, deixando muitos fãs decepcionados. Desde então, ele não se apresentou mais e nem lançou músicas.