Juventus faz 2x0 em 8 minutos, mas Tottenham empata; City goleia

Jogos abriram as oitavas da Champions

Dois gols de Higuaín em menos de oito minutos, jogo em casa. Parecia que a Juventus daria um grande passo à frente no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Tottenham, nesta terça-feira (13), mas não foi isso que aconteceu. Depois do atacante argentino ainda perder um pênalti no primeiro tempo, o time inglês reagiu e empatou a partida em 2x2 no Allianz Stadium, em Turim, na Itália.

No outro jogo do dia, nada de equilíbrio. O Manchester City goleou o Basel por 4x0 no estádio St. Jakob-Park, na Basileia, na Suíça, e praticamente garantiu a vaga nas quartas de final.

Voltando ao jogo entre Juventus e Tottenham, a emoção começou logo no primeiro ataque. A 1 minuto, Pjanic cobrou falta ensaiada e tocou à meia altura para frente. Higuaín bateu de primeira, de virada, e marcou um belo gol. O que parecia tranquilo ficou fácil aos oito minutos: após cruzamento, Davies cometeu pênalti em Bernardeschi. Na cobrança, Higuaín marcou o segundo da Juve, time dos brasileiros Douglas Costa e Alex Sandro.

O Tottenham reagiu na base do talento de Dele Alli e oportunismo de Harry Kane. O primeiro deu um ótimo passe e o centroavante driblou Buffon e diminuiu para o time inglês, aos 29 minutos.

Gol que não incomodaria tanto se, aos 44, Higuaín tivesse aproveitado a chance de fazer um hat-trick. Douglas Costa arrancou pela esquerda e sofreu outro pênalti, mas dessa vez o argentino acertou o travessão.

O castigo chegou no segundo tempo. Aos 26 minutos, o dinamarquês Eriksen cobrou falta rasteira e surpreendeu Buffon: 2x2. Com o resultado, o Tottenham poderá empatar por 0x0 ou 1x1 no jogo de volta, dia 7 de março, no estádio de Wembley, em Londres. À Juventus, resta ganhar ou empatar por um resultado a partir de 3x3. Outro 2x2 leva a decisão para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.



Enquanto isso, na Suíça, o City goleou o Basel por 4x0 com dois gols do alemão Gündogan, um do argentino Agüero e outro do português Bernardo Silva. O jogo de volta também será no dia 7 de março, em Manchester, na Inglaterra.