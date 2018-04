Juventus recebe o Real na abertura das quartas de final da Liga

Equipes se enfrentam em Turim, na Itália

A bola vai rolar para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça (3), a Juventus reedita contra o Real Madrid a última final do torneio, às 15h45, no Allianz Stadium, em Turim. Ídolo da Juve, o goleiro Buffon pediu atenção ao atacante Cristiano Ronaldo.



“Nunca vi nenhum outro jogador com o mesmo instinto assassino de Ronaldo. Tive o privilégio de jogar com o brasileiro Ronaldo e com Ibrahimovic, mas Cristiano Ronaldo tem batido recorde atrás de recorde”, analisou o italiano.

Do lado do Real, o técnico Zinedine Zidane tem o desfalque do zagueiro Nacho Fernández. O jogador se machucou durante a vitória da equipe por 3x0 sobre o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol.

Também hoje, o Sevilla recebe o Bayern de Munique no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla. O jogo da volta está marcado para acontecer o dia 11 de abril, na em Munique, na Alemanha.