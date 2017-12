Kane marca três e bate recorde de gols em 2017

Atacante inglês comandou vitória do Tottenham sobre o Southampton e é o primeiro a superar Messi e Cristiano Ronaldo em sete anos

Com três gols marcados nesta terça (26), Harry Kane liderou o Tottenham em vitória por 5x2 sobre o Southampton, no estádio de Wembley, em Londres, e fez história ao quebrar duas marcas importantes no futebol, sendo uma mundial e outra local.

Com as três bolas na rede nesta rodada pós-Natal que é conhecida na Inglaterra como “Boxing Day”, o atacante chegou a 56 marcados no ano e se tornou o maior artilheiro de 2017, superando os 54 anotados pelo argentino Lionel Messi, tanto por clubes como por seleções, entre janeiro e dezembro deste ano.

Além de superar o camisa 10 do Barcelona e da seleção da Argentina, Harry Kane também ficou à frente do português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, do uruguaio Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, e também do polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, com 53 gols cada.

O inglês é o primeiro jogador desde David Villa, em 2009, a terminar um ano com mais gols do que Messi ou Cristiano Ronaldo. À época, o atacante espanhol anotou 43 gols ao todo.

Em 2017, Kane também se provou mais eficiente do que Messi. Seus 56 gols foram feitos em 52 partidas, resultando em média de 1,07 gol por jogo. O argentino, por sua vez, marcou 54 vezes em 64 compromissos, com média de 0,84 gol por confronto.

Outro recorde

Os três gols sobre o Southampton também fizeram de Harry Kane o jogador que mais marcou gols em um ano na história do Campeonato Inglês. O camisa 10 do Tottenham contabilizou 39 gols nos 12 meses do ano de 2017, superando a marca anterior registrada por Alan Shearer, que balançou as redes por 36 vezes em 1995, com o Blackburn Rovers.