Kanu aceita proposta e deve renovar com Vitória por um ano

Zagueiro de 33 anos chega a entendimento com a diretoria rubro-negra

Uma das maiores novelas deste início de temporada do Vitória está perto do fim. O zagueiro Kanu, de 33 anos, aceitou a proposta de contrato do rubro-negro e vai assinar até o final da temporada 2018. Com isso, a dupla de zaga titular com Wallace será mantida.

Empresário do defensor, Otacílio Lima confirma o negócio: “O Vitória apresentou uma última contraproposta e Kanu decidiu aceitar. Transmiti hoje o OK para o Damiani (Erasmo, diretor de futebol do Leão) e estou esperando a resposta deles se está mantida”.

Segundo o agente, Kanu está em Salvador esperando apenas o aceite do rubro-negro para se reapresentar. Antes de assinar, o atleta passará por exames médicos minuciosos, para averiguar o estado de um dos seus joelhos, que sofreu com lesões em 2017 e o tirou de jogos da Série A.

Na última temporada, o defensor fez 45 partidas pelo rubro-negro, sendo 25 pelo Brasileirão. A primeira passagem de Kanu pela Toca do Leão foi em 2015, quando participou do acesso à Série A no time comandado também por Vagner Mancini.