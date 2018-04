Karol Conka lança clipe em homenagem a Sabotage

Música é uma versão de Cabeça de Nego, de Sabotage em parceria com Tejo Damasceno e Rica Amabis

"Salve Sabotage, MC de compromisso. Cumpre seu papel no céu que aqui a gente te mantém vivo". É com essa mensagem que a rapper paranaense Karol Conka lança o clipe Cabeça de Nego, nesta sexta-feira (6), em homenagem ao rapper paulista Sabotage (1973-2003).

No clipe, Karol visita a favela do Boqueirão e leva sua personalidade pop para o bairro do rapper assassinado em 2003. Logo no início, Karol conversa com seu atual DJ, Hadji, que durante anos tocou com Sabotage. Depois a câmera passeia para mostra o time de futebol criado em homenagem ao rapper, o som do lugar e o rosto das pessoas.

"É um clipe extremamente humano e verdadeiro, com a presença dos filhos do Sabotage, Sabota Jr. e Tamires, da neta Allice e do amigo de infância, Bola. Todos os envolvidos nesse trabalho estavam ali por amor e respeito a tudo que essa história representa", comenta Johnny Araujo, que assina a direção com Leandro Lima.

Disponível em todas as plataformas digitais, o tributo traz uma versão para a música de Sabotage lançada no disco Coleção Nacional (2002) e feita em parceria com Tejo Damasceno e Rica Amabis. Os dois também assinam a produção da nova versão em parceira com Boss in Drama e a Gullane Entretenimento, produtora que também trabalhou com Sabotage no longa-metragem Carandiru.

Karol Conka na capa do single Cabeça de Nego, versão da música do rapper paulista Sabotage

"É um clipe de rap feito em 2018 com uma pegada do que a gente fazia há 10, 15 anos atrás", compara Johnny. O diretor destaca, ainda, que para ele e para todos os envolvidos mostrar "de onde veio o genial Sabotage" foi como "uma volta ao passado".

"A ideia era ser o mais natural possível e por isso procuramos não interferir em nada, não produzir ou alterar o real. O conceito era raiz. E a Karol, desde o primeiro minuto que pisou lá, interagiu com todo mundo de uma maneira muito natural e verdadeira. Isso foi o diferencial do clipe, o ponto forte", conta.