Kate Middleton vai quebrar uma tradição real ao ter seu 3º filho

A duquesa de Cambridge quer dar à luz em casa

Depois de ter dado à luz George, de quatro anos, e Charlotte, de dois, no Hospital St. Mary, em Londres, Kate Middleton está decidida a ter o terceiro filho em casa.

Segundo a imprensa britânica, a duquesa de Cambridge compartilhou com os amigos mais próximos o desejo de dar as boas vindas ao terceiro filho no Palácio de Kensington ou em sua casa de campo de campo em Norkolf.

Uma fonte disse ao jornal "The Express": "Catherine disse que adoraria ter seu bebê em casa. Ela discutiu com William e ele está sendo muito solidário. Ambos pensam que seria adorável para a família ter um nascimento em casa, especialmente para George e Charlotte. Acima de tudo, ambos concordam que ter um nascimento em casa seria muito mais reservado para a família."

O duque e a duquesa de Cambridge receberão seu terceiro bebê em abril. O terceiro filho chegará entre os aniversários de Charlotte e George — que são respectivamente em maio e julho.