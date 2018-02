Katy Perry convida Gretchen para participar de sua turnê no Brasil

Estrela pop vai cantar em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro nos dias 14, 17 e 18 de março

A cantora internacional Katy Perry e a brasileira Gretchen tiveram uma conversa, via FaceTime, pra lá de especial nesta terça-feira (13) de Carnaval. É que a pop star americana convidou a eterna rainha do bumbum para participar de sua turnê brasileira, que acontece em março.

Katy vai cantar em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski) no dia 15 de março, depois passa por São Paulo (Allianz Parque) no dia 17 e chega ao Rio de Janeiro (Parque Olímpico) no dia 18 do mesmo mês. A ideia é que Gretchen participe de pelo menos duas apresentações, dançando ao lado de Katy Perry.

Amizade do momento

A americana virou uma espécie de fada-madrinha da artista brasileira. Desde que foi convidada para estrelar o lyric video da música Swish Swish, carro-chefe do novo álbum da artista, intitulado Witness, Gretchen viu o interesse pelo seu nome ganhar novo fôlego.

Gretchen, que mora atualmente em Mônaco, tem vindo ao Brasil com frequência. Ela até ganhou um reality do Multishow, que se chamará Os Gretchens, reunindo toda a família, incluindo o filho Thammy Miranda e a irmã Sula Miranda. "Vai ser tipo o das Kardashians, só que comigo", explicou ao CORREIO no Carnaval. Ela marcou presença no camarote Schin, em Salvador. Na folia, a cantora também causou na Sapucaí, onde desfilou pela Grande Rio (em homenagem a Chacrinha).