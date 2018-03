Kayke x Brumado: Números mostram melhor desempenho do garoto

Guto Ferreira, no entanto, ainda não definiu quem será o titular contra a Juazeirense

Desde que voltou ao Bahia no início de 2018, Guto Ferreira escolheu o 4-1-4-1 como esquema tático preferido. Na sua primeira passagem, a formação mais utilizada foi o 4-2-3-1. O fato é que em ambas há um único atacante, auxiliado pelos jogadores de beirada e meias.

Este ano, Hernane, Edigar Junio, Kayke e Júnior Brumado já foram utilizados na função de centroavante. O primeiro chegou até a marcar três vezes na mesma partida, mas depois foi negociado com o Grêmio. Edigar não mostrou o mesmo faro de gol da reta final da Série A do ano passado, e tem atuado mais pelos lados do campo.

Portanto, os dois últimos têm travado uma disputa pela titularidade. A favor de Kayke está apenas a experiência. Com passagens por clubes como Flamengo e Santos, o atacante, 29 anos, ainda não conseguiu convencer no tricolor. Apenas um gol marcado em nove jogos, sendo oito deles como titular. Foram 590 minutos em campo. É como se ele precisasse de pouco mais de seis jogos e meio para balançar as redes, em média.

Onze anos mais novo, Brumado está na sua segunda temporada como profissional. Este ano, marcou dois gols em sete partidas, mas foi titular apenas uma vez. Jogou por 283 minutos e, na média, tem precisado de 141,5 minutos para brocar, que correspondem a pouco mais de uma partida e meia.

Após a derrota para o Náutico por 1x0, no Recife, Guto admitiu que a fase do garoto é melhor. “Acho que Brumado vem tendo desempenho para hoje estar na frente”, afirmou. No entanto, o treinador não confirmou quem será o titular no confronto deste sábado, contra a Juazeirense, às 18h30, no Adauto Moraes, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano.

Para o treinador, o mais importante é manter o grupo e os jogadores motivados na disputa por uma posição entre os 11 iniciais. “Existe um crescimento de cada um, o momento de cada um. E o momento de crescimento de quem entra e começa a dar resultado estimula quem sai a buscar um algo a mais. Essa situação de administração, você tem que ter, estar sempre desafiando”.

Treino

Assim como na quarta-feira (13), quinta (15) também houve treino fechado para a imprensa no Fazendão, fato que se repetirá nesta sexta (16). Dos jogadores que estiveram no departamento médico, Elber é o que tem boas chances de atuar. Ele havia sentido um desconforto na coxa, mas treinou, assim como Mena.

Régis, Allione e João Pedro ficaram na fisioterapia e estão vetados. O time deve atuar com Douglas, Nino, Tiago, Lucas e Léo; Gregore; Edigar Junio, Zé Rafael, Vinícius e Elber (Elton); Brumado.