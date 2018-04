Kaysar vence Prova do Líder no BBB 18; Paula e Família Lima estão no Paredão

A Prova do Líder foi realizada após a eliminação de Breno, com 88,34% dos votos.

Kaysar venceu a última Prova do Líder e já está na final do Big Brother Brasil 18. Ele escolheu Paula para ir para o Paredão. Paula, por sua vez, escolheu enfrentar a Família Lima no Paredão desta terça-feira (17). Vários telefones estavam na área externa da casa. Apenas quem atendesse o telefone de número 54 seria o vencedor.

Ayrton e Kaysar chegaram a pegar o telefone, mas Kaysar conseguiu atendê-lo. Assim que atendeu o telefone, o líder Kaysar escolheu Paula para o Paredão.

Breno e Kaysar se enfrentaram no 13º paredão do BBB18. Em uma nova prova do líder realizada no domingo (15), Paula foi a campeã e colocou o sírio na berlinda. Depois, o emparedado escolheu ir com Breno ao paredão.