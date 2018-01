Kempetro contrata na Bahia

por Lucy Barreto

A empresa baiana de engenharia industrial Kempetro está otimista com o crescimento de 4,6% em 2017 mesmo em um cenário de instabilidade econômica. Em 2018, estima quase dobrar o número de funcionários, dos atuais 350 para mais de 800 já neste início de ano. Ao menos 10% do total de vagas criadas devem ser para a Bahia. A Kempetro tem filial no Rio de Janeiro e atua em todo o Brasil e na América Latina. Recentemente, a empresa firmou novos contratos com a Braskem, Coelba e Petrobras, para atuação em vários estados, gerando oportunidade em diversas regiões, incluindo Bahia, Espírito Santo, Sergipe e Rio de Janeiro. Dos 350 funcionários atualmente, 59% estão na sede, em Salvador, e em projetos na Bahia.

Currículos para a empresa devem ser cadastrados no endereço eletrônico www.kempetro.com.br/carreira/.



iFood abre vagas de marketing

A empresa brasileira de delivery de comida iFood está selecionando quatro profissionais para a área de marketing. As oportunidades são para Analistas de Marketing e Analista de Mídias Sociais. Em todas as vagas, a contratação é CLT com benefícios. Os interessados podem se candidatar pela página do iFood no Linkedin.

Cursos gratuitos

De 22 a 24 de janeiro, a faculdade Unime realiza o Conecta, evento que oferece mais de 1.200 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos nas unidades de Salvador e Lauro de Freitas. Para participar, é preciso acessar o site evento.canalconecta.com.br. Outras informações: (71) 3879-9146 ou (71) 3378-8900.