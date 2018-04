Kendrick Lamar ganha prêmio Pulitzer pelo álbum 'Damn'

Essa é a primeira vez que um cantor fora do jazz e da música clássica ganha o prêmio

Nesta segunda-feira, 16, foram anunciados os vencedores do prêmio Pulitzer e o vencedor da categoria música é Kendrick Lamar, pelo álbum Damn. Essa é a primeira vez que um cantor fora do jazz e da música clássica ganha o prêmio.



"É uma coleção virtuosa de músicas unificada por sua autenticidade e dinamismo rítmico que oferece uma visão que captura a complexidade da vida moderna dos afro-americanos", diz o site oficial do prêmio.



Os Prêmios Pulitzer são uma premiação anual americana que existe desde 1943 e elege os melhores trabalhos jornalísticos, nas áreas de literatura, teatro e música.