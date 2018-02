Kim Jong-un e pai usaram passaportes brasileiros para obter vistos

Imagens de documentos foram divulgados nesta terça por agência

Uma imagem de uma cópia de um passaporte brasileiro emitido para o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi divulgada nesta terça-feira (27) por uma agência de notícias. Jong-un e o pai, Kim Jong-il, teriam usado os passaportes brasileiros para pedir vistos para países do Ocidente na década de 1990.

A imagem com a foto de Jong-un mostra que o passaporte teria sido emitido em 1996 em nome de Josef Pwag, nascido em São Paulo em 1º de fevereiro de 1983. Embora a idade real do líder norte-coreano não seja conhecida, acredita-se que ele nasceu de 12 a 14 anos.

(Foto: Reprodução)

Já o passaporte de Jong-il estava em nome de Ijong Tchoi, nascido em 4 de abril de 1940, também em São Paulo. Morto em 2011, o pai de Jong-Un nasceu em 1941. Os dois documentos sinalizam que foram expedidos pela embaixada brasileira em Praga, na República Tcheca.

A embaixada da Coreia do Norte no Brasil não quis comentar o caso. Já o Ministério de Relações Exteriores do Brasil afirma estar investigando o caso. Como a agência Reuters só teve acesso às cópias, não há clareza se os passaportes são adulterados, nem há confirmação de vistos emitidos.

Apesar disso, uma fonte do Ocidente afirmou anonimamente que os passaportes foram usados em busca de vistos em países estrangeiros. Outras quarto fontes dizem ainda que os passaportes podem ter sido usados em viagens para Japão, Hong Kong e para o próprio Brasil.

Uma fonte do Brasil afirmou que os dois passaportes eram documentos legítimos quando foram enviados a consulados para serem preenchidos - informação dada também anonimamente.

Em 2011, o jornal "Yomiuri Shimbun" noticiou que Jong-un visitou a Disney de Tóquio em 1991, usando um passaporte brasileiro para a viagem, que teria acontecido antes da data de emissão sinalizada na imagem descoberta agora.