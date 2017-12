Ladrões de banco liderados por Papai Noel são presos em Pirajá

Paulo Roberto Pereira Cerqueira, que usa apelido do bom velhinho, tinha mandado em aberto

Uma quadrilha que se preparava para arrombar caixas eletrônicos no bairro de Pirajá, em Salvador, foi presa na madrugada deste domingo (24). Um detalhe chamou a atenção, em pleno período natalino: o líder do bando, Paulo Roberto Pereira Cerqueira, é conhecido como Papai Noel. Eles foram detidos por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil.

O bando era monitorado há oito meses pela polícia. Hoje, eles pretendiam atacar os terminais bancários do supermercado Mix Bahia, que fica localizado na frente da Igreja de Pirajá, na praça General Labatut. Equipes se posicionaram às 4h30 na região e alcançaram primeiro Papai Noel, que tinha um mandado de prisão em aberto por roubo a instituição financeira, e em seguida Geilson Santos Silva, o 'Careca', que também tem passagens pelo mesmo crime.

Papai Noel foi preso pela polícia (Foto: Divulgação)

Os outros bandidos notaram a chegada da polícia e tentaram fugir, mas acabaram sendo alcançados e presos. Eles foram identificados como Edvaldo Rômulo Moura dos Santos, o 'Chapa', que também tinha mandado de prisão por roubos a banco e passagem pela polícia, Lucival Santos Silva, Marcos Silva Gomes dos Santos e Lucas Bahia Santos.

Com os criminosos foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, dois cilindros, um de oxigênio e outro de acetilêno, maçaricos e um veículo adulterado.

"Nossa sina é prender esses criminosos uma, duas, dez vezes. Praticamente todos com passagens pela polícia e dois com mandados em aberto. O pior é que se o crime acontecesse a cobrança recairia toda para as forças de seguranca", lamentou o diretor do Draco, Marcelo Sansão.

O grupo e equipamentos apreendidos foram encaminhados para a sede do Draco na Pituba.