Ladrões especializados em roubar cofres de postos de combustíveis são presos em Feira 

Dupla tinha até rádios que captavam frequência da polícia

A polícia prendeu na última terça-feira (17) dois suspeitos de assaltar pelo menos onze postos de combustíveis e arrombar seus cofres em Feira de Santana, no Centro Norte baiano.

Antônio Torquato de Lima Junior e Marcelo dos Santos foram pegos após levarem um caminhão que estava estacionado em um posto para transportar mercadorias roubadas de uma loja de conveniência na manhã do dia da prisão.

Marcelo e Antônio escondiam o produto do roubo na casa em que um deles morava (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

O veículo tinha rastreador e apontou o local onde os ladrões tinham feito uma parada antes de abandonar o caminhão vazio em uma estrada vicinal.

O ponto de parada era a casa de Marcelo dos Santos, onde foram encontrados as mercadorias roubadas, dois rádios que captavam a frequência da polícia, além de uma serra circular utilizada pela dupla para cortar dos cofres e um celular com imagens de um dos assaltos, onde é possível identificar Torquato.

No imóvel, foram encontrados também uma pistola 9mm, com a numeração suprimida, um carregador com 15 cartuchos, outra pistola calibre 380, também com a numeração suprimida, mais 15 munições do mesmo calibre, além de sete tabletes de maconha prensada, com aproximadamente sete quilos.

Flagrante

A dupla foi conduzida para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira), onde foi autuada em flagrante por roubo e devem ser encaminhados ao sistema prisional. Marcelo estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Criminal de Feira de Santana.