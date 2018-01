"Lamentavelmente, Lula se corrompeu", diz procurador do MPF

Maurício Gerum criticou, na manhã desta quarta-feira (24), a "tropa de choque" do ex-presidente e disse que é "truculenta"

No julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta quarta-feira (24), o procurador regional da República, Maurício Gerum, criticou o que chamou de “tropa de choque” do ex-chefe do Palácio do Planalto e chegou a dizer que é “truculenta”.

Em sua fala, o integrante do Ministério Público Federal (MPF) afirmou que a“tropa” criou um discurso de que o julgamento de Lula é “político” e não judicial.

“A tentativa de assemelhar sob qualquer ótica a julgamento politico ofende não só a mim e vossas excelências, mas especialmente àqueles que foram vítimas de processos políticos, de jogo de cartas marcadas por governos de plantão. Não é só ignorância histórica, é desrespeito”, condenou o procurador.

De acordo com Gerum, a defesa do ex-presidente se contradisse em vários momentos do processo e concluiu: “Lamentavelmente, Lula se corrompeu”. Para ele, os indícios são “suficientes” e provam que Lula cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Ainda na sua fala, o ex-procurador fez um histórico da compra do apartamento tríplex. A acusação é que de Lula ocultou a propriedade, no litoral paulista, recebida como propina da empreiteira OAS, em troca de favores na Petrobras.

Para Gerum, foi “o maior esquema de corrupção da história do Brasil”. Do qual um dos participantes foi o presidente da OAS, Léo Pinheiro, que foi “pessoalmente apresentar o triplex para o ex-presidente”.

Os três desembargadores da 8.ª Turma da Corte - João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Laus - julgam o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação de nove anos e seis meses a ele imposta pelo juiz Sérgio Moro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no processo envolvendo o tríplex do Guarujá (SP).

Manifestações ruidosas a favor e contra são realizadas em todo o país.