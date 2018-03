Lancha atropela e mata dois banhistas em Angra dos Reis

Outras duas banhistas ficaram feridas no acidente

Um casal morreu depois de ser atropelado por uma lancha nesta sexta-feira (30), em Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na Lagoa Azul e deixou pelo menos mais duas banhistas feridas. O homem atingido morreu no local. Já Valquíria de Almeida Barros, 21 anos, foi socorrida ao Hospital Geral de Japuíba, mas não resistiu e morreu em decorrência dos ferimentos. As informações são do G1.

As duas banhistas feridas foram identificadas como Natasha de Oliveira Soares e Camila Martinez. Elas passam por cirurgia na mesma unidade para a qual Valquíria foi socorrida. Não há detalhes sobre o estado de saúde das duas.

As quatro vítimas eram turistas de São José dos Campos, no interior de São Paulo. O condutor da lancha seguiu para a 166ª Delegacia (Angra), onde é ouvido pela polícia.