Lancha naufraga depois de colidir em outra embarcação

Marinha está investigando o que aconteceu

Uma lancha naufragou depois de colidir em outra embarcação após sair de Salvador com destino a Morro de São Paulo, no município de Cairú, no Sul da Bahia. As primeiras informações são de que havia adultos e crianças, e que todos conseguiram embarcar em um bote salva-vidas.

Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) foi acionado para atender a ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que até o momento não há detlahes sobre o acidente.

Procurada, a Capitania dos Portos disse que uma equipe foi enviada para o local e que está levantando as informações sobre o caso.

Em novembro, oito pessoas foram resgatadas em alto-mar depois que a lancha em que estavam naufragou. A embarcação também fazia a linha de Salvador para Morro de São Paulo, tinha 11,5 metros e afundou 1h20 depois de ter iniciado a viagem. O acidente aconteceu a 10 km de distância de terra, na altura da Barra do Jiquiriçá, no município de Valença. Os passageiros e o piloto ficaram três horas no mar até serem resgatados. Ninguém ficou ferido.

Um mês antes, em setembro, passageiros de um catamarã que também seguia para Morro de São Paulo levaram um susto depois que uma baleia se chocou com a embarcação. O impacto quebrou o leme e um dos dois motores pararam de funcionar. Após o acidente, muita água entrou na embarcação e a tripulação usou baldes para retirar o excesso. Um passageiro teve escoriações leves.