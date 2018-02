Lancha pega fogo na Baía de Todos-os-Santos

Ainda não há informações sobre se há feridos

Uma embarcação pegou fogo na tarde deste sábado (10) quando navegava na Baía de Todos-os-Santos, A imagem das chamas e da fumaça subindo era visível da orla da Barra, onde acontece o Carnaval.

A lancha se chama "Altas Horas" e estava com três pessoas a bordo quando o fogo começou. A Capitania dos Portos afirmou que já foi comunicada e enviou uma equipe ao local. Equipes dos Grupamentos Aéreo da Polícia Militar (Graer) e Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar também foram enviados.

Nenhuma vítima foi vista na lancha pelas equipes de segurança, tanto as que chegaram de helicóptero quanto as que foram pelo mar. Segundo informações preliminares os tripulantes foram resgatados por outras lanchas que estavam próximas. "Seguimos monitorando a uma certa distância, pois existe possibilidade de explosão", explica o comandante do Graer, tenente-coronel Renato Lima.

A informação chegou para Central de Operações do Graer, que de imediato transmitiu o fato para o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública (SSP).