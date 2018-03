Lanchinho fitness: aprenda a fazer saltenha sem glúten

É possível manter o foco na boa alimentação comendo coisas apetitosas

Fazer dieta não deve ser sinônimo de só comer alimentos "sem graça". É possível manter o foco na boa alimentação comendo coisas apetitosas. A empresa Dr. Oetker, especializada no ramo alimentício, propõe uma saltenha sem glúten.

(Foto: Divulgação)

Confira a receita:

Ingredientes

Para o Recheio:

1 cebola picada em cubos

1 colher (sopa) de azeite

150 g de palmito picado

1 alho-poró fatiado

1 cenoura ralada

A Gosto:

Sal, pimenta do reino, ricota picada, Salsa, cebolinha verde, cebolinha verde e orégano



Para a Massa:

1 pacote de pão e pizza sem glúten Dr. Oetker

1 envelope de fermento biológico (10g)

¾ xícara (chá) de água

4 colheres (sopa) de óleo

1 gema de ovo



Modo de preparo:



Recheio:

1. Em uma panela pequena, refogue a cebola no azeite.

2. Junte o palmito, o alho-poró, a cenoura ralada e refogue por mais 5 minutos. 3. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

4. Na sequência, acrescente a ricota, a salsa, a cebolinha, o orégano.

5. Misture e reserve.



Massa

1. Em uma tigela, coloque a mistura para massa e o fermento biológico. Com a ajuda de uma colher, misture os ingredientes até que estejam incorporados.

2. Acrescente o óleo e a água e trabalhe a massa, até que desgrude das mãos, cubra com papel filme e deixe descansar por cerca de 15 minutos.

3. Com a ajuda de um rolo, abra a massa delicadamente, entre dois sacos plásticos.

4. Corte 12 discos de 10 cm de diâmetro aproximadamente.

5. Sobre cada disco, coloque 2 colheres (sopa) do recheio e feche as saltenhas pressionando as bordas.

6. Coloque as saltenhas em assadeira untada com óleo e leve à geladeira por 20 minutos.

7. Retire da geladeira e pincele com uma gema de ovo. Leve ao forno, pré-aquecido a 180ºC, até que estejam douradas ou por aproximadamente 30 minutos. Sirva quente