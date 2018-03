'Laranjinhas turbinadas': Bike Salvador ganha novas bicicletas e mais estações

Agora serão 50 estações e 400 bikes mais confortáveis, robustas e seguras

A nova estação do Largo da Mariquita já foi instalada, inclusive com painel solar. Ciclistas terão bikes mais seguras e resistentes (Foto: Mauro Akin Nassor)

Por um semestre e meio, as “laranjinhas” foram sua companhia inseparável. Estudante de jornalismo, Paloma Rigaud, 21 anos, ia para a faculdade todos os dias com as bikes compartilhadas do programa Bike Salvador. “Eu não tinha bicicleta própria e era complicado meus pais me levarem. Para não ir de ônibus, eu preferia ir de bike da Barra a Ondina. Era quase sempre muito tranquilo”, conta. Quase.

“Algumas vezes, peguei bicicletas com problemas e precisando de manutenção. Ah, e nem sempre tinha bike disponível”, diz Paloma. Pelo visto, os poucos problemas enfrentados por gente como Paloma - que usa as bikes compartilhadas pela prefeitura não só para o lazer, mas para sua mobilidade no dia a dia - estão bem perto de acabar. Isso porque o projeto Bike Salvador promete, até maio, realizar uma grande transformação no sistema.

Em vez das 40 estações e 300 bicicletas compartilháveis, serão 50 estações e 400 bikes (40 reservas). Mas, além do aumento desses números, novidades prometem facilitar o acesso e a retirada das laranjas, que também devem ser mais seguras, robustas e difíceis de serem roubadas/furtadas.

O projeto será lançado nesta terça-feira (3) pela Prefeitura de Salvador, o Itaú Unibanco e a Tembici. O Itaú é patrocinador integral do projeto, em parceria com a Prefeitura. A Tembici é a empresa que vai operar o sistema.

O Bike Salvador volta a funcionar, na primeira etapa, com 10 estações e 90 bikes disponíveis para os usuários. A implementação completa acontece até o final de maio.

Vida útil maior

A nova bicicleta do sistema de compartilhamento foi concebida no Canadá. É considerada muito mais robusta. Mesmo sem abrir os números, o Itaú diz que preferiu “investir pesado” em uma magrela segura e mais durável do que em bicicletas que exijam grandes gastos com manutenção.

“A bike anterior tinha uma expectativa de vida de dois anos. A nova bike tem uma expectativa de dez anos”, compara Luciana Nicola, superintendente de Relações Institucionais do Itaú.

Aro 24, o pneu é um pouco menor que o anterior, de aro 26. O selim ajustável também é mais democrático. “É bem confortável para pessoas de 1,50m a 1,90m”, ressalta Tomás. Até mesmo os vândalos e ladrões de bicicleta vão ter problemas. Isso porque as peças das novas bikes não têm valor de mercado. “Mandamos imagens de roubos e exemplos de vandalismo para a empresa canadense que desenvolveu a bike. O tamanho do aro não tem valor comercial no Brasil”, explica.

Luciana diz que, em São Paulo, 12% das bikes eram perdidas a cada mês, seja por roubo ou vandalismo. Em Salvador, ao longo do programa iniciado em 2013, foi registrado o furto/roubo de 43 bicicletas, incluindo casos de clonagem de cartão e assalto diretamente ao usuário. Sobre o vandalismo, registrou-se em torno de 120 bicicletas depredadas em 2017.

Com o novo produto, a expectativa é que esse número caia. Luciana Nicola observa que até mesmo o trabalho de manutenção deve se tornar mais rápido. Ao final de cada viagem, um botão poderá ser acionado pelo ciclista para avisar que aquela bike precisa de reparos - mais uma das novidades das novas estações, que terão painéis solares para o eventual uso de bicicletas elétricas.

“As elétricas já funcionam bem em algumas cidades, como Madri, mas não temos previsão ainda de implantar em Salvador. Acho que pode ser uma coisa do futuro”, disse o presidente da Saltur, Isaac Edington.

As estações e bikes do projeto antigo começam a ser gradativamente retiradas das ruas. O sistema atual foi desativado em 27 de março. “Todo investimento é do Itaú. A iniciativa privada que banca tudo. Há um sistema de cobrança simbólica, que ajuda, de alguma forma, a ter o sistema funcionando”, diz Edington. Agora, em vez de uma taxa anual, há também um passe diário (R$ 8) e mensal (R$ 10).

Ciclistas opinam

O CORREIO ouviu dois ciclistas experientes sobre o Bike Salvador, os avanços que o projeto trouxe e as melhorias que ainda pode ter. O microempresário Pablo Martinez, 42 anos, pedala desde 1993. Há dois anos, vendeu os dois carros que tinha (o dele e o da esposa) e passou a circular apenas de bicicleta. “Posso dizer que 99% da minha movimentação é de bike”.

Hoje, Pablo abriu uma empresa de cicloturismo. Além dos passeios, dá consultoria a lojas. No momento, sai de bike do Cabula, onde mora, e pedala até a Boca do Rio todos os dias. Ida e volta somam uns 60 quilômetros.

Pablo Martinez vendeu os dois carros e pedala pelo menos 60 km por dia: 'As bikes compartilhadas são um bom incentivo' (Foto: Mauro Akin Nassor)

“O projeto da Prefeitura tem sua importância, especialmente para quem tá começando. É um incentivo inicial”. Ele diz, porém, que é preciso melhorar o sistema cicloviário e dá uma dica a respeito das estações: “É preciso avaliar melhor os locais onde se instalam as estações. Elas devem servir às necessidades da população”, enfatiza Pablo, que também faz parte do grupo Bike Anjo, que ajuda pessoas a pedalar.

Das primeiras ativistas do ciclismo em Salvador, Lucia Saraiva quer estações mais integradas com o sistema de transportes (Foto: Mauro Akin Nassor)

Uma das precursoras do ativismo no ciclismo de Salvador, Lucia Saraiva, 57 anos, é entusiasta do projeto da prefeitura.

“Já vi muita gente passar das laranjinhas para a bike própria. Sem falar que muita gente que não pode adquirir uma bike utiliza no dia a dia mesmo”, observa.

Mas Lucia também faz suas ressalvas. “Espero que o novo sistema esteja mais integrado com os outros transportes, especialmente com o metrô. Tomara que haja essa integração”, diz Lucia, que há 13 anos criou o amigosdebike.com.br e há quatro se locomove na cidade apenas com a magrela.

Modelo de outros países

Além do projeto físico canadense, o novo sistema do Bike Salvador foi inspirado em modelos considerados os mais eficientes do mundo. O diretor-presidente da Tembici, Tomás Martins, disse que visitou cidades como Nova York, Montreal, Londres e Paris. “Chegamos à conclusão que, em comum, os projetos dessas cidades têm, principalmente, duas características: o grande número de vagas disponíveis por bicicleta e a facilidade no uso delas. Eles criaram muitas facilidades para a retirada das bikes nas estações e muitas vagas para devolvê-las”, explica Tomás.

Com o novo modelo, o número de vagas disponíveis vai chegar a 1,8 por bike. As 50 estações terão, juntas, 720 vagas, de forma que o usuário que pegou a bike em uma estação possa devolvê-la em outra sem dificuldade para encontrar espaço.

A tecnologia desenvolvida também permite uma série de facilidades de acesso ao serviço. A primeira delas é que não é mais preciso ter um cartão de crédito para se cadastrar. “Isso vai criar uma democratização muito maior. Muita gente que não podia usar o serviço agora poderá ter acesso”, afirma Luciana Nicola, superintendente de Relações Institucionais do Itaú.

“O cartão de crédito ainda existe, principalmente por conta do turista. Mas, agora, teremos diversas formas de adquirir o serviço”, avisa.

A partir de agora, a retirada da bike poderá ser feita por aplicativo ou com o uso de um cartão do sistema, que será entregue nas residências dos usuários. A tecnologia também estará em total interação com o sistema do Salvador Card. Ou seja: qualquer usuário de ônibus pode utilizar seus créditos para pedalar.

O novo sistema, que chega agora a Salvador, já opera nas cidades de Recife (PE), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). A aprovação foi imediata. “Nos outros locais que já instalamos o novo sistema, a gente dobrou o número de utilizações”, diz Tomás Martins, da Tembici.

Só para se ter uma ideia, os melhores índices mundiais de viagens de bikes compartilhadas por dia chegam a oito viagens, no máximo. No Brasil, a média era de 3,4 viagens/dia. Com as mudanças, São Paulo já atinge 7,8 viagens/dia. “Na primeira semana, São Paulo teve um aumento de 30% do número de cadastrados”, revela Luciana Nicola.



Mais bairros terão novas estações

O Movimento Salvador Vai de Bike, do qual faz parte o projeto Bike Salvador, completa cinco anos em setembro de 2018. O programa propõe realizar um conjunto de ações integradas de incentivo ao uso da bicicleta na capital. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida. “Um eixo importante da gestão do prefeito ACM Neto é dotar a cidade de um sistema de bicicletas compartilhadas, além de implantar ciclofaixas”, diz Isaac Edington, presidente da Saltur.

Para ele, Salvador deu um salto no fortalecimento do uso das bicicletas. Além da formação de novos ciclistas, os 20 quilômetros de sistema cicloviário passaram a ser 200 quilômetros de 2013 pra cá. Edington acredita que as bicicletas compartilhadas são a porta de entrada para a mudança dessa cultura.

“Elas são um estímulo. A partir da experiência com as compartilhadas, muita gente adquiriu a própria bicicleta e começou a usar a ciclofaixa”, confirma Edington.

O número de bairros a receber estações, aliás, vai aumentar. Alguns deles estão no processo de avaliação para implantação do sistema. São eles: Comércio, Pelourinho, Centro, Nazaré, Vitória, Graça, Barra, Jardim Apipema, Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Itaigara, Jardim de Alah, Boca do Rio, Piatã e Itapuã.

Ao longo do programa, as estações mais utilizadas foram a do Porto da Barra, Largo da Mariquita e Centenário. O período de maior utilização das bicicletas é das 6h às 8h, especialmente as Estações do Porto da Barra, Amaralina e Placaford. Atualmente, o Bike Salvador conta com mais 183 mil usuários cadastrados que realizaram mais 800 mil viagens com as laranjinhas desde a sua implantação.

Mudanças nas Bikes

- Mais leves, ergonômicas e robustas (expectativa de vida 5 vezes maior)

- Pneus reflexivos e Aro 24, sem valor comercial no Brasil em caso de roubo. Pedalada mais dinâmica e segura.

- Cobre-corrente protege a roupa do ciclista

- Banco confortável e selim com ajuste de altura

- Sistema de freio “Roller Brake” (freio de rolete), que garante freadas mais seguras

- Configuração de marchas para três velocidades

- Refletores frontais e traseiros com sistema de iluminação “Dynamo”, que permanece aceso por até 90 segundos

- Dispositivo de trava com sistema antifurto





Mudanças nas estações

- Solução modular para as bicicletas, sendo possível adicionar ou remover docks (suporte de estacionamento de bicicletas), conforme a necessidade, sem precisar de fixação ao solo

- Média de 18 vagas por estação

- Quiosques com interface de pagamento digital com comunicação sem fio que agiliza o processamento de pagamentos e a transmissão de dados.

- Abastecimento por painéis solares que garantem a autossuficiência energética (preparadas para eventual uso de bicicletas elétricas)

Valores

R$ 8,00 PASSE DIÁRIO

R$ 10,00 MENSAL

R$ 100,00 ANUAL

50% de desconto para Idosos e Estudantes





Como pagar e usar:

- Aplicativo Salvador Bike

- Site ou aplicativo com o cartão de crédito

- Cartão do sistema, que pode ser usado diretamente no totem das estações

- Salvador Card também poderá ser vinculado/associado para ser usado para retirar a bicicleta

- Estudante com Salvador Card pode fazer pelo site ou aplicativo. O que não possui vai no ponto físico de atendimento para comprovar

- O idoso consegue comprar no ponto físico com desconto

- Serão 15 totens interativos (30%)