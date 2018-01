Lateral esquerdo está próximo de ser anunciado pelo Vitória

Bryan chega emprestado pelo Cruzeiro até o final deste ano; atleta vem em meio à negociação de David

O Vitória está muito próximo de anunciar o seu terceiro reforço para a temporada 2018. O lateral esquerdo Bryan, de 25 anos, que pertence ao Cruzeiro, vai assinar contrato de empréstimo com o Leão até o final deste ano.

No acordo, a Raposa pagará 50% dos salários do atleta, que ainda chega com preço estipulado para a sua aquisição em definitivo por parte do rubro-negro. Ele já está em Salvador para se apresentar e realizar os exames médicos.

Apesar de não ter sido oficializado pelo clube ainda, o lateral já se despediu do Cruzeiro em suas redes sociais e mudou a descrição do seu perfil no Instagram para ‘jogador do E.C. Vitória’.

No Instagram, jogador já se coloca como jogador do Vitória (Foto: Reprodução)

Aos 25 anos, Bryan foi revelado pelo América-MG. Destaque na conquista do título mineiro de 2016, ele foi para o Cruzeiro disputar a Série A. Foram 15 partidas no seu primeiro Brasileirão e nove no do ano passado. O contrato com a Raposa vai até o final de 2019.

O lateral-esquerdo deve vir em meio à negociação do atacante David para o Cruzeiro. Em entrevista ao site Arena Rubro-Negra, o vice-presidente do Leão, Francisco Salles, declarou que o Vitória tem direito a dois atletas do time mineiro, e que Bryan seria o primeiro deles.