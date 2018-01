Lavagem do Bonfim termina com um preso por roubo e outro por furto 

Até às 17h desta quinta-feira (11), foram 101 registros de subtração de patrimônio

Durante os festejos da Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (11), duas pessoas foram presas em flagrante, uma por roubo e outra por furto. Nas três delegacias que atendem ao percurso do Cortejo, foram registrados 75 furtos, 26 roubos, uma apreensão de arma branca e seis registros de perda de documentos. Nenhuma ocorrência grave foi registrada. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e se referem a um balanço feito até às 17h.

Não foram registradas ocorrências graves durante a Lavagem do Bonfim. (Foto: Alberto Maraux/ Divulgação SSP-BA)



A operação de segurança da festa contou com a participação de mais de 1,8 mil profissionais. A Polícia Militar contou com 25 Postos Elevados de Observação, além de dez Bases Móveis de Segurança. Já a Polícia Civil, além das três Delegacias Especiais de Área também reforçou o efetivo de investigadores, escrivães e delegados na 3ª Delegacia Territorial (Bonfim), totalizando nas quatro unidades e 57 profissionais a mais disponíveis para atendimento à população.