Lavagem na Boa Viagem renova as energias para 2018

A lavagem dá início à festa de Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem

Há 11 anos, um grupo de mulheres se dedica a limpar da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem a poeira do ano que se passou. Mas não é só o pó que fica para traz quando as cerca de 60 integrantes das Mulheres de Jerusalém empunham suas vassouras. A tradição de fé também garante eliminar as energias negativas do coração dos fiéis. É por crer nisso que pessoas como a dona de casa Cleonice Piedade, 55 anos, frequentam a igreja e seus eventos há quatro anos. "A gente tá lavando as coisas ruins pra entrar o ano mais leve, com mais esperança", acredita Cleonice.

Assim como a dona de casa, cerca de outras 60 pessoas se reuniram na manhã desta quarta-feira (27) no Largo da Boa Viagem para lavar o chão da igreja e renovar as energias para 2018. A lavagem, que ocorre há 11 anos, abre as homenagens a Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem.

Tudo é idealizado pelo grupo Mulheres de Jerusalém, fundado há 26 anos com o objetivo de ajudar, através da força da fé, mães que passavam por diversas dificuldades.

"Eu me sinto renovada a cada dia. Eu não consigo sentir mágoa. O lema do grupo é: amar, servir e perdoar. Seguindo isso, temos paz no coração", afirmou a coordenadora do grupo, Maria Helena, 83 anos.

Após uma primeira missa, realizada por volta das 7h30 desta quarta-fera (27), os devotos carregaram os bancos para fora da igreja e ergueram suas vassouras, prontas para limpar. Antes do início da tão aguardada lavagem, o padre Davi Oliveira dos Santos abençou cada vassoura com água benta - elas são renovadas anualmente.

"Vamos nos libertar de tudo aquilo que deixa nosso coração amargo. Vamos nos libertar disso pro ano que vem", disse o sacerdote, antes de jogar o líquido abençoado em direção às vassouras das devotas. Além da benção, os fiéis também se prepararam para a limpeza queimando papéis, onde escrevem o que querem deixar para trás no próximo ano. Pronto, a lavagem está liberada!

Fiéis lavam Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem há 11 anos

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Graças atendidas

Em 2005, a vendedora de salgados e doces Maria do Socorro Miranda, 48, não sabia mais a quem recorrer. Naquele ano, nascia o filho caçula dela, Rafael, hoje com 12 anos. O garoto foi diagnosticado com paralisia cerebral e, segundo os médicos, não havia saída: só um milagre. Segundo Maria do Socorro, foi justamente o que aconteceu.

Após ir diversas vezes à igreja para pedir ao Bom Jesus dos Navegantes e à Nossa Senhora da Boa Viagem pela saúde do filho, ele se recuperou. "Hoje, graças a eles, meu filho está curado. Na época que ele nasceu, o médico me desenganou, mas ele melhorou", conta a vendedora, com um largo sorriso no rosto após recordar a recuperação do garoto.

Rafael, aliás, sempre a acompanha nas visitas diárias à igreja. No dia da lavagem não foi diferente e ele chegou ao templo também carregando uma vassoura nas mãos, aguardando pela bênção. "A lavagem é boa para abençoar a mim e toda minha família", explicou o menino, saindo logo em direção ao padre Davi.

Quem também teve uma graça atendida pelos padroeiros da Boa Viagem foi a aposentada Rosângela Messias, 64. Em 2007, ela desenvolveu a Síndrome de Guillain-Barré - doença que pode causar uma leve fraqueza muscular até paralisia total - e diz ter se recuperado depois que familiares oraram por sua saúde na Igreja da Boa Viagem.

"Eu agradeço a eles por estar viva. Sempre peço também por minhas filhas, pra tomar conta delas, dessa violência que temos", explica a aposentada. Ela conta que já frequentava a igreja antes do milagre, mas suas visitas ao templo ganharam outro significado após sua recuperação. "Agora, as coisas ruins de 2017 foram embora", disse Rosângela, olhando a fumaça dos papéis queimados partirem junto com o vento.

Últimos retoques

No mesmo dia da lavagem também foram feitos os últimos retoques na Galeota Gratidão do Povo. A embarcação, acompanhada da imagem do Bom Jesus dos Navegantes, desce ao mar a partir das 8h desta quinta-feira (28), primeiro dia do tríduo, que segue até o sábado (30).

Na manhã desta quarta-feira (27), a Capitania dos Portos fazia a última revisão na Galeota para verificar se foram cumpridas as exigências estabelecidas pela Marinha para a embarcação. Um dos fatores que estava causando mais apreensão nos integrantes da Devoção de Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem, responsável pela festa, era o número de passageiros.

Depois dos últimos acontecimentos com embarcações na Baía de Todos os Santos, a Marinha havia estabelecido um número máximo de cerca de 20 pessoas na Galeota. Porém, o presidente da Devoção, Expedito Sacramento, contou ao CORREIO que tinha recebido há pouco a notícia que seriam permitidos 25 passageiros na galeota, como nas edições anteriores da festa.

Para ajudar na homenagem aos padroeiros da Boa Viagem, a Devoção este ano está estará vendendo azulejos e canecas no largo, durante o tríduo, com temas da fé dos homenageados.

Programação

O tríduo de Bom Jesus dos Navagentes e Nossa Senhora da Boa Viagem começa nesta quinta-feira (28), com a galeota com a imagem de Bom Jesus dos Navegantes sendo levada ao mar às 8h. Às 15h30, acontece a Missa do Embarque, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Depois da cerimônia, uma procissão seguirá com a imagem da Praia da Boa Viagem até o cais do Porto de Salvador, de onde seguirá em procissão terrestre para a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia.

No dia 1º, acontece uma missa também presidida por Dom Murilo, às 8h, na Basílica da Conceição da Praia. Os devotos que estiverem na Igreja da Boa Viagem participam de uma missa às 9h. Por volta das 10h tem início a procissão terrestre, que sai da Conceição da Praia até o píer da Capitania dos Portos. Apenas a imagem de Bom Jesus dos Navegantes será embarcada e seguirá em procissão de volta à Igreja da Boa Viagem.

A previsão é que a imagem chegue à Praia da Boa Viagem por volta das 12h30, quando acontecerá o encontro entre as imagens do Bom Jesus e de Nossa Senhora da Boa Viagem, que serão levadas para a Igreja da Boa Viagem, onde acontecerá a veneração. Às 15h, as duas imagens serão recolhidas e a igreja fechada.

O último dia de festa é 7 de janeiro. A programação começa com recitação do Terço, às 15h30, e missa, às 16h, ambas as atividades na Praça da Boa Viagem. Depois, ocorre uma procissão terrestre, que sai da Avenida Luiz Tarquínio, passa pela Praça Irmã Dulce, Avenida Dendezeiros, Baixa do Bonfim, Rua da Imperatriz, retornando para o Largo da Boa Viagem.