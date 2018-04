Lázaro Ramos entrevista Caetano Veloso e o filho Zeca

Programa Espelho vai ao ar hoje, às 21h30, no Canal Brasil

No programa Espelho de hoje, que vai ao ar àa 21h30, no Canal Brasil, Lázaro Ramos entrevista Caetano Veloso e seu filho Zeca, autor de Todo Homem, Caetano Veloso fala sobre o projeto musical com os filhos, o relançamento do livro “Verdade Tropical” e seu desejo de seguir atuante na cultura e política.

O programa chega à 13ª temporada mantendo a premissa de discutir assuntos e revelar personalidades brasileiras. O programa tem compromisso com a reflexão de temas presentes na pauta da atualidade, através de bate-papos intimistas. Segundo o próprio ator, que segue à frente da atração como idealizador e apresentador, as entrevistas da nova temporada serão mais contundentes, em uma tentativa de entender o momento conturbado do país. O intérprete conduz as conversas – e assina a direção geral da série.

