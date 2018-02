Lazzo Matumbi e convidados abre Carnaval do Pelourinho

O show é gratuito e vai começar às 19h

O show do cantor Lazzo Matumbi vai abrir o Carnaval do Pelourino, nesta sexta-feira (9), às 19h, no Largo do Pelourinho, em Salvador. A apresentação Batuque do Coração tem como tema ‘220 anos da Revolta dos Búzios – Igualdade e Liberdade’ do Carnaval da Cultura 2018 e vai contar com partipação de convidados como Iracema do Ilê Aiyê, Lazinho do Olodum, e do ator Dodi Só.

No show, o cantor vai falar sobre memórias do samba nascido e produzido na Bahia. Homenageando os artistas da terra, resgata músicas compostas pelos blocos de samba e reconta parte da história do povo negro no Brasil. No palco, 10 músicos, sob a direção musical de Lazzo e Tote Gira, executam canções clássicas e outras inéditas, especificamente compostas para a ocasião por Tote e Lazzo, como ‘Esse chão tem minha cor’ e ‘Revoltas’ que dialogam com o tema do Carnaval 2018.

“Através de sambas antigos queremos contar um pouco da história do Brasil e do povo negro. É um prazer apresentar Batuques do Coração de forma tão democrática para o povo, como é o Carnaval no Pelô. Estamos divulgando a matriz da nossa cultura. Compomos duas músicas especialmente para esta ocasião. São inéditas e o público irá conhecê-las na noite desta sexta-feira. A pedidos, vou cantar também ‘14 de Maio’, música minha e de Jorge Portugal, que fala sobre o dia seguinte à abolição da escravatura no Brasil”, declara Lazzo sobre o show de abertura da festa.

História

O Carnaval da Bahia, após 220 anos do acontecimento histórico, é o responsável por tornar os personagens da Revolta dos Búzios ainda mais conhecidos. Junto a outras pessoas, os quatro homens que pertenceram às camadas mais populares de Salvador lideraram a revolta que, entre outros temas, defendia a proclamação da República e o fim da escravidão.



Eram dois soldados, Luís Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas de Amorim Torres, um aprendiz de alfaiate, Manuel Faustino dos Santos Lira, e um mestre alfaiate, João de Deus do Nascimento. Em 2011, o feito dos quatro foi reconhecido pelo governo federal e seus nomes entraram para o Livro dos Heróis da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade, em Brasília.



Para celebrar o marco histórico e politicamente importante da Bahia, o show Batuques do Coração de Lazzo Matumbi tem as participações mais que especiais

SERVIÇO:

Abertura do Carnaval no Pelô 2018 com o show de Lazzo Matumbi e convidados.

Dia 09 de fevereiro de 2018, às 19h

Onde: Largo do Pelourinho

Gratuito