Leão faz confronto direto com o Bauru, hoje, às 19h, pelo NBB

O técnico Régis Marrelli terá dois importantes desfalques para o confronto

Segunda-feira (8) tem basquete pelo NBB. Às 19h, o Universo/Vitória terá um confronto direto diante do atual campeão Bauru, em jogo que acontece no Ginásio Panela de Pressão, na cidade de Bauru, no interior de São Paulo.

Na 7ª colocação da tabela, os rubro-negros tem 54,5% de aproveitamento, contra 63,6% do Bauru, que está uma posição acima do Leão.

O técnico Régis Marrelli terá dois importantes desfalques para o confronto. Além de não contar com o ala-pivô americano Matt Shaw, que operou o menisco e ficará de fora por pelo menos um mês, o treinador também terá o desfalque do ala Arthur Belchor, que segue com dor na coluna e foi vetado pelo departamento médico.

Para o armador João Pedro, o time rubro-negro precisa caprichar um pouco mais no ataque para sair com um resultado positivo de quadra. "A gente veio de uma derrota difícil, mas hoje temos um novo desafio. Vamos com tudo. Ganhar em Bauru seria muito importante para a nossa continuidade no campeonato. Vamos estudar muito a equipe deles, para fazer o melhor jogo possivel, e consertar os erros que estamos tendo. Nossa defesa é muito forte. Precisamos apenas melhorar o ataque e manter essa defesa. Se dizemos isso, com certeza vamos vencer", disse.