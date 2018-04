Leão perde para o Flamengo e dá adeus à Copa do Brasil sub-20

Com dois gols de Cedric, Leão empatou em 2x2 e perdeu na disputa de pênaltis

O Vitória está eliminado da Copa do Brasil sub-20. Nesta quinta-feira (19), o rubro-negro enfrentou o Flamengo no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, e se despediu da competição após perder por 4x2 nos pênaltis.

O Leão abriu o placar logo cedo, aos quatro minutos, com o lateral-direito Cedric, que apesar de já ter sido promovido ao profissional, disputou o torneio de base. O Flamengo empatou ainda no primeiro tempo, aos 13.

Na segunda etapa, com apenas oito minutos de jogo, Cedric mandou a bola no fundo do gol e fez 2x1. O Flamengo empatou em 2x2, aos 31 minutos, e o jogo foi decidido nos pênaltis. Apenas Flávio e Farinha converteram pelo Leão, enquanto Eron e Ruan desperdiçaram.