Leilão de veículos e sucatas terá lotes a partir de R$ 30

Leilão vai ocorrer na próxima quarta-feira, no auditório do Detran, em Pernambués

Se você planeja comprar um carro usado, essa pode ser a oportunidade. O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) realiza, na próxima quarta-feira, um leilão de veículos e sucatas apreendidos em Salvador. Há mais de 400 lotes com lances iniciais a partir de R$ 30. O evento será no auditório do órgão, em Pernambués.

Entre os veículos ofertados há um modelo Prisma 1.4, 2013/14, com lance inicial de R$ 7.881 e também um Toyota Etios, 2015/16, que tem lance inicial de R$ 7.879.

Leilão vai oferecer carros com lance inicial a partir de R$ 7 mil

(Foto: divulgação/Detran)

Para quem busca uma moto, entre as opções há uma Suzuki GS120, 2016/17, a partir de R$ 625 e uma Honda CG 125, ano 2016/17, com lance de R$ 1.060. Pra quem já possui carro ou moto e busca alguma peça específica, serão comercializadas também sucatas. Há, por exemplo, as sucatas de uma Honda CB 300, ano 2011/12, a partir de R$ 162 e as de um Volkswagen Polo Sedan, 2010/11, a partir de R$ 635.

Há lotes com motos a partir de R$ 600

(Foto: Divulgação/Detran)

Os veículos leiloados estão em depósitos públicos e não foram retirados por seus donos no prazo mínimo estabelecido pelo Detran, de 60 dias. Para os interessados em participar do leilão, existem duas maneiras: comparecer presencialmente no auditório do órgão, sob o comando do leiloeiro público oficial Oscar de Menezes Palmeira, ou participar pelo site.

As disputas serão simultâneas e o usuário deve se cadastrar gratuitamente no site para participar. Os veículos estarão disponíveis para visitação na segunda e terça-feira, das 9h às 12h e de 14h às 17h, no SPE Salvador, na estrada da Pedreira, nº 526, próximo ao pedágio CIA. A empresa também oferece o site blog.brbid.com onde tira todas as dúvidas sobre o leilão.