Leitores do CORREIO elegem Várias Novinhas a música do Carnaval

Elas Gostam (Popa da Bunda) ficou em segundo lugar e Banzeiro em terceiro

Sim, elas atenderam ao chamado e desceram. Não só as novinhas, mas as santinhas e santinhos, fãs do Gigante, se esbaldaram na folia baiana e votaram muito. Tanto fizeram que Várias Novinhas foi eleita a música do Carnaval 2018 pelos leitores do CORREIO. Com total de 31.900 votos, a enquete realizada no site do jornal entre terça-feira (13) e a manhã desta quinta-feira (15) elegeu a música de Léo Santana como a melhor canção da folia. O hit recebeu 31,6% dos votos.

Elas Gostam (Popa da Bunda), composição de Àttooxxá, gravada por Márcio Victor, ficou em segundo lugar (22,1%) . E, em terceiro (21,4%), Banzeiro, de Daniela Mercury. No Groove (Pega, Pega, Pega), de Ivete Sangalo com participação de Psirico, garantiu o quarto lugar na votação do CORREIO, com 7,9% dos votos.

"Acho incrível só o fato de estar concorrendo, da galera saber a letra e cantar. Só de estar na boca do povo já é uma vitória para mim", disse Léo Santana, ao CORREIO, durante o Carnaval, antes mesmo de saber o resultado da enquete.



"Eita! E as bençãos não param de chegar. Tem que respeitar a minha Bahia. Muito obrigado, leitores. Obrigado meus fãs, amo vocês! Obrigado família e amigos. Enfim, vamos comemorar!", disse Léo Santana, em mensagem enviada ao CORREIO. Assista. Uma publicação compartilhada por Jornal Correio (@correio24horas) em 15 de Fev, 2018 às 9:15 PST

Não foi à toa que o pagodeiro ganhou este concurso de melhor música do Carnaval 2018. Antes mesmo de começar a folia, o cantor arrastou uma multidão no Pipoco, no último dia 6 de fevereiro. Já no primeiro dia oficial do Carnaval, na quinta-feira (8), o pagodeiro botou até gringo para fazer o “L” de seu nome, com os dedos, no circuito Osmar.

Na festa, milhares de pessoas se aglomeraram próximas ao trio sem cordas para dançar ao som das músicas mais tocados no verão. Uma delas, Várias Novinhas, é uma das fortes candidatas a Música do Carnaval. O cantor também tocou para os foliões dos blocos Nana e Muquiranas, além de ter feito participações em camarotes.

Na quinta (8), ele levou a animação para o folião pipoca no Campo Grande (Foto: Renato Lima/Ag Haack ) No sábado (10), o cantor deu nome e sobrenome no bloco Nana, no circuito Dodô (Barra/Ondina) (Foto: Elias Dantas/Ag. Haack) Segunda (10), o cantor comandou trio no Campo Grande (Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack) Léo Santana no circuito Osmar (Foto: Sérgio Pedreira/Ag. Haack) Na noite de segunda (12), Léo dançou com a namorada, Lore Improta, no Camarote Club (Foto: Elias Dantas/Ag. Haack) Na terça-feira (13), Léo foi quem comandou As Muquiranas, no Campo Grande (Foto: Renato Lima/Ag Haack ) Ainda na terça (13), ele fez show no Camarote Skol (Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack) Léo comandou arrastão na quarta-feira (14), com Lincoln Sena, da Duas Medidas, e Compadre Washington, do É o Tchan (Foto: Júnior Improta/Ag Haack)

Chave de ouro

Na quarta-feira (14), ele comandou o Arrastão, que marca o encerramento do Carnaval, ao lado do cantor sertanejo Danniel Vieira, acompanhado do cantor Hyago Danadinho, ex La Fúria.

Multidão acompanhou o cantor no Arrastão de Cinzas

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Em cima do trio, o chamado gigante tocou as músicas mais famosas do verão, fazendo questão de agradecer aos foliões: "Esse é um momento importante na minha carreira e fico muito feliz de estar aqui", disse. Ele também recebeu convidados especiais, como Lincoln Sena, vocalista da banda Duas Medidas, e Compadre Washington, do É o Tchan.