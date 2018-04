Léo Magalhães encarta álbum Oi no CORREIO desta terça-feira (3)

Com mais de 15 anos de carreira, sua músicaconta com mais de 54 milhões de visualizações no YouTube

Quem nunca sofreu de amor ouvindo sertanejo? Capaz de você ter afogado as mágoas ou até dado a volta por cima pensando no crush ao som de Léo Magalhães. Com mais de 15 anos de carreira, o cantor sertanejo de 37 anos encarta seu mais recente álbum, Oi, no CORREIO de amanhã.

Ele acaba de terminar uma turnê pela Europa e está em alta com o hit que dá nome ao CD. Para se ter uma ideia, a música Oi já conta com mais de 54 milhões de visualizações no YouTube e mais de 3,1 milhões de reproduções no Spotify. Além dela, a edição especial do trabalho terá mais 14 sucessos, entre eles Chamou Chamou, Mil Vidas e Tô Sofrendo Parceiro.



Capa do CD Oi, encartado gratuitamente no CORREIO de 3 de abril

(Foto: Divulgação)

Bahia no coração

Após shows pelo interior da Bahia e em Lauro de Freitas, Léo quer se aproximar ainda mais do público baiano. “Amo a Bahia e o povo baiano. Lançamos o CD Oi nacionalmente e resolvemos dar uma atenção especial para Salvador e Bahia”, conta. Os baianos que curtem sertanejo e ainda não escutaram o ritmo e as letras românticas de Léo provavelmente vão se identificar com as situações cotidianas que as canções retratam. “Gosto de cantar músicas que falam a verdade e que mexem com os sentimentos das pessoas. O CD foi feito com muito amor e carinho. Espero que os leitores do CORREIO possam escutá-lo sem moderação”.

A relação do artista com o estado vai além do público. Entre suas principais referências locais estão personalidades ligadas ao Carnaval: ele curte desde Bell Marques e Ivete Sangalo até Léo Santana. Apesar de curtir axé e música baiana, a sua essência é mesmo interiorana. Tanto é que o sertão em forma de música sempre caminhou com ele.

Natural de Teófilo Otoni, município no interior de Minas Gerais onde reside até hoje, o cantor se considera um representante do sertanejo romântico. O artista se inspira em cantores de duplas sertanejas de sucesso como Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo, João Paulo & Daniel e Gian & Giovanni.

Léo apaixonou-se pela música sertaneja ainda pequeno. Começou a cantar aos 12 anos e com 15 já vivia da música. Já cantou em cima de caminhão, fez carroceria de palanque e jamais pensou que, no futuro, cantaria em cidades dos Estados Unidos e da Europa, incluindo Lisboa, Amsterdã, Paris e Londres.

(Fotos: Divulgação)

“São 15 anos de carreira, 15 CDs e 5 DVDs. Comecei a cantar na minha cidade, em reuniões de família e barzinhos. Até que, em 2003, gravei meu primeiro CD, com ajuda do cantor Robério e Seus Teclados. Em 2004, conheci o meu empresário, Luciano Bonfim, da LB Produções, onde estou até hoje”, resume. Alô, Cara Metade, Só Dá Ela no Meu Coração e Amor Rebelde estão entre suas canções que circularam os quatro cantos do mundo.