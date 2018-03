Léo Magalhães lança disco com o CORREIO em abril

Álbum Oi tem 15 músicas, incluindo o sucesso homônimo, e será encartado com o jornal nas bancas

O sertanejo Léo Magalhães encarta no próximo dia 3 de abril (terça-feira), no jornal CORREIO, o seu mais recente álbum Oi. Com mais de 15 anos de carreira, o cantor está em alta com o hit homônimo, que conta com mais de 48 milhões de visualizações no YouTube e 2,8 milhões de reproduções no Spotify.

Além da música, a edição especial do trabalho do forrozeiro terá ainda mais 14 sucessos, entre eles Chamou Chamou, Mil Vidas e Tô Sofrendo Parceiro. O disco encartado gratuitamente junto com o jornal nas bancas é uma oportunidade para quem já quer entrar no clima de São João.



Capa do CD Oi, encartado gratuitamente no CORREIO de 3 de abril

(Foto: Divulgação)

Apaixonado pela música sertaneja desde pequeno, Léo se inspira em cantores de duplas sertanejas de sucesso como Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo, João Paulo & Daniel e Gian & Giovanni. Esses são apenas alguns dos nomes que estão no repertório de apresentações do artista desde o início de sua trajetória.

(Fotos: Divulgação)

Cara Metade, Só Dá Ela no Meu Coração e Amor Rebelde estão entre suas canções que circularam os quatro cantos do país. Natural de Teófilo Otoni, município no interior de Minas Gerais, o cantor se considera um representante do forró nordestino e garante carregar a essência do sertão em suas músicas. Ouça o sucesso Oi abaixo.