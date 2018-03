Léo reconhece fraco rendimento do Bahia e garante volta por cima

Tricolor tem duelo importante neste domingo (4), contra a vice-líder Juazeirense, em Juazeiro

Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Baiano, seis das das equipes ainda sonham com uma vaga na próxima fase. Com 14 pontos, o tricolor está na terceira colocação do torneio, mas vê na cola Fluminense e Bahia de Feira, ambos com 13, brigarem por um lugar entre os quatro que se classificam para a semifinal.

Por outro lado, o time está a apenas dois pontos dos líderes Vitória e Juazeirense, adversário deste domingo (4), no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Por isso a partida é fundamental para definir o futuro do Esquadrão na competição.

TJD nega pedido de paralisação do Campeonato Baiano

"Vai ser um jogo bastante difícil, sabemos da nossa responsabilidade, o torcedor está cobrando uma sequência de bons jogos, e tem razão. Isso é o que a gente está querendo, vencer. Esse vai ser mais um jogo difícil, mas estamos trabalhando muito para dar uma resposta melhor para a torcida", afirmou o lateral Léo.

Ele inclusive deve seguir entre os titulares de Guto Ferreira já que Mena reclamou de dor na coxa e não deve ficar à disposição para o duelo. Além do chileno, o treinador tem outras duas baixas certas no time titular. Suspenso pelo terceiro Amarelo, Zé Rafael está fora do confronto. Com isso, Allione deve permanecer na equipe.

Quem também está fora é Vinícius. Ele pegou dois jogos de suspensão pela comemoração do gol no clássico contra o Vitória. Como já cumpriu um, vai precisar ficar mais uma partida longe dos gramados. O volante Edson e o zagueiro Rodrigo Becão, punidos com oito jogos cada pela confusão no Ba-Vi, completam o time dos suspensos.

“Nós temos a total consciência da responsabilidade que a gente tem, temos que ir lá e buscar um bom resultado. Não tem nada definido, a tabela está bem embolada e temos que ir lá atrás de um bom resultado”, finalizou Léo.