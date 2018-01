Léo Santana comanda ensaios no Wet'n Wild com três horas de show só dele

Na estreia, Claudia Leitte, Nego do Borel e Mano Walter fazem shows de uma hora cada

O Baile da Santinha só tem um ano, mas já é daquele tipo de festa aguardada por quem está a fim de curtir o Verão ao máximo. Se você está nessa vibe, pode se preparar para chegar no Wet'n Wild hoje à noite e só sair depois que o sol raiar.



Isso porque Léo Santana promete repetir a fórmula que fez sucesso no ano passado na estreia da segunda temporada. “A gente costuma dizer que time que está ganhando não se mexe”, comenta, ressaltando que nunca cogitou mudar os dias dos ensaios. “Sexta-feira é o dia que mais se vende pra tocar em outros estados, mas a gente comprou essa briga”, comemora.

Na edição de hoje, o Baile da Santinha contará com shows completos de Claudia Leitte, Mano Valter e Nego do Borel - ano passado, a loira também foi convidada pelo Gigante, na terceira edição do evento. Cada um deles fará uma apresentação de uma hora. “Eu estou muito nessa linha, mesclando muito sertanejo e funk nos meus shows. O funk é o gênero que mais lança hits hoje no mercado e vem crescendo muito. É uma realidade”, comenta o Gigante.

Tanto assim que nas próximas edições já estão confirmados Marília Mendonça, MC Kevinho, Gabriel Diniz, Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano e Dênis DJ. As datas em que cada um deles se apresentam, no entanto, ainda não foram anunciadas. “Estamos divulgando por semana”, despista Léo.Depois dos convidados, o encerramento fica por conta do anfitrião, que fará show de três horas. E ele avisa: “Não esqueçam os óculos escuros, porque a gente vai até o amanhecer!”.

O Baile da Santinha segue nas próximas sextas-feiras de janeiro. Diferente do ano passado, não haverá Ressaca, já que logo depois do Carnaval, Léo Santana emenda uma turnê e férias nos EUA. "Esse ano não vai ter Ressaca da Santinha, porque vamos ter turnê nos EUA. Seria na sexta, após Carnaval, no dia 16 de fevereiro, mas como a gente tem show em Miami, o último dia para curtir o baile vai ser mesmo dia 26", lembra. Além de Miami, ele faz mais dois shows nos EUA: em Newark, no dia 17, e em Boston, no dia 18.



Serviço: Wet’n Wild (Av. Paralela). Hoje e nas sextas de janeiro, às 21h. Ingresso: R$ 100 | R$ 50 (pista), R$ 80 (camarote), R$ 100 (lounge) | R$ 180 (passaporte pista - 4 dias). Vendas: Salvador Tickets (2º piso Shopping da Bahia), balcões dos shoppings e ingressos.salvadorproducoes.com.br