Léo Santana e Duas Medidas animam Festival da Cidade em Cajazeiras

Shows levaram cerca de 50 mil pessoas ao Campo da Pronaica

Léo Santana subiu ao palco pouco depois das 21h (Foto: Carol Aquino/CORREIO)

Uma festa para fazer jus ao tamanho e importância de Salvador, aniversariante da semana, tem que ser, claro, grande. Quer dizer, grande é pouco! Gigante, como a principal atração do Festival da Cidade, neste domingo (25), que agitou o público em Cajazeiras.

Cerca de 50 mil pessoas curtem show do Gigante no Campo da Pronaica (Foto: Reprodução)

O cantor Léo Santana subiu ao palco montado no Campo da Pronaica pouco depois das 21h, pra botar a galera pra dançar nas comemorações dos 469 anos da cidade. O show faz parte do Festival da Cidade, que tem extensa programação cultural até o próximo dia 1º.

Linconl Sena abriu a noite comandando a banda Duas Medidas (Foto: Carol Aquino/CORREIO)

Antes de Léo tocar hits como Santinha e Várias Novinhas, na noite deste domingo, quem fez a festa para as cerca de 50 mil pessoas (segundo estimativa da Prefeitura) na Pronaica foi a turma da banda Duas Medidas. O cantor Lincoln Sena destacou o clima tranquilo da festa, que juntou gente da cidade inteira.

“Aqui tem muita família. Abraça seu parente e diz: ‘Eu te amo, miséra’”, brincou o cantor, que comemorou a oportunidade.

“É incrível tocar em Cajazeiras. É uma cidade dentro de outra cidade. Hoje é dia de comemorar. Salvador completa mais um ano e não tem forma melhor de comemorar do que junto das famílias, dos jovens, idosos, com toda a comunidade juntinha”, comentou.

Lincoln também anunciou uma novidade para abril. “Vamos lançar uma música gigante”, disse, dando a pista de quem será o novo parceiro em mais uma candidata a hit. Um deles, Paredão das Amigas, foi o que abriu o show da Duas Medidas.

As estudantes Luana Neves, 15 anos, Raiana e Raiane Leal, 23, dançavam todas as coreografias. “Isso aqui é FitDance”, sinalizou Raiane, irmã de Raiana, sobre o grupo de dança que ajudou a projetar a banda país afora. Raiane veio ensaiada de casa e queria ‘meter dança’ na festa. Enquanto isso, a amiga Luana se empolgava um pouco mais. “Isso aqui tá maravilhoso! Tem muita dança, azaração. Hoje só amanhã”, largou.

Presente

Questionado sobre qual presente gostaria que fosse dado a Salvador, no aniversário, Léo pediu mais segurança. “Precisamos muito, para poder andar tranquilo, de cabeça erguida pelas ruas da nossa cidade. Claro que melhorou, mas ainda tem muito o que fazer”, comentou.

Para o cantor de pagode, tocar em Cajazeiras também tem um gosto especial. Foi nesta região da cidade que ele fez o primeiro show da sua carreira solo, após deixar a banda Parangolé, também num Festival da Cidade.

“Estou muito feliz de estar de volta. É sinal que aquele show foi marcante para a galera e pra mim, obviamente, muito mais que isso”, disse Léo.

O ano de 2018 vem cheio de novidades para o artista, que em abril lança seu primeiro EP, com seis músicas inéditas.

No segundo semestre ele vai gravar um novo DVD, Baile da Santinha 2. Segundo ele, só falta agora escolher a cidade.

Presidente da Saltur, empresa municipal que organiza o aniversário, Isaac Edington comemorou a continuidade do projeto.

“O Festival da Cidade vem se consolidando como um grande espaço de democratização da economia criativa da cidade”, citou.

Pela cidade

A animação também tomou conta de outros pontos de Salvador. No bairro do Trobogy teve o Projeto Ruas de Lazer, que levou cama elástica, jogos de tabuleiro, futebol, volêi, basquete entre outros para os moradores.

Já no Parque da Cidade houve mais uma edição do Coreto Hype, com shows das bandas Forró no Kilo e Vitrola Baiana, além de expositores de gastronomia, moda, decoração e artesanato. Para a criançada também teve contação de histórias e muitas brincadeiras.

O Festival de Dança, Música e Poesia levou alegria e diversão ao Espaço Cultural Boca de Brasa de Cajazeiras, onde artistas da própria comunidade mostraram o seu talento. No Salvador Boa Praça, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, teve show do cantor Ricardo Chaves, roda de choro e estandes de Gastronomia e Moda.

Mais diversão e arte

O festival ainda reserva muito mais comemorações pelos 469 anos de Salvador. Até o dia 1º ainda tem oficinas gratuitas de várias modalidades artísticas nos Espaços Boca de Brasa, exposições, peça de teatro e apresentações musicais. Estão programadas, ao todo, 60 atrações em 14 pontos diferentes da capital.

O destaque fica por conta das apresentações de Márcio Mello e Marina Lima na próxima quarta no Largo da Mariquita, Rio Vermelho.