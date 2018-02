Léo Santana e Harmonia do Samba esquentaram o Campo Grande

As duas atrações saíram em trios sem cordas

Harmonia do Samba e Léo Santana foram os destaques ontem no Carnaval do Campo Grande. Cada um deles se apresentou em um trio independente e sem cordas. Xanddy, vocalista do Harmonia, começou a festa lembrando alguns hits antigos da banda, como Zoeira.

“Estamos muito felizes por abrir essa festa em plena harmonia com o público. E essa pipoca, como é que tá? Se é pipoca, é pra pipocar mesmo, viu?”, falou, antes de cantar Amor de Gueto, que ele gravou com Thiaguinho.

“Não lembro quando foi a última vez que nós fizemos Carnaval para o povo. Acho que já faz uns 16 anos, né?”, disse Xanddy, que era acompanhado por fãs como Laiane Lemos, auxiliar administrativa, 24 anos, vestida de abelha, em um grupo com aproximadamente dez amigas.

Léo Santana acha que sua canção Várias Novinhas pode ser o hit do Carnaval

Abelhas

“Viemos todas vestidas de abelhas e já escolhemos a nossa abelha rainha”, disse Laiane. Cada uma das abelhas distribuía sachês de mel e segurava uma plaquinha: “Quando o mel é bom, a abelha sempre volta”.

A estudante Yasmim Santos, de 13 anos, saía pela primeira vez na pipoca. “Saí há dois anos no Algodão Doce, mas era muito infantil. Prefiro ver Léo Santana, que é meu favorito. Vim para ver ele e Harmonia. De Léo, quero ouvir Santinha”, disse Yasmim, que estava acompanhada da mãe, Taís, 37 anos.

Logo depois, Léo passou para atender o desejo de Yasmim e cantou Santinha. O Gigante, como gosta de ser chamado, agitou o público principalmente com um dos seus mais recentes sucessos, Se eu Tiver Solteiro. Mas o cantor acredita mesmo é que a sua música que vai estourar é Várias Novinhas: “Estão dizendo que é a música do Carnaval. Quero ouvir a voz de vocês”, pediu o músico.